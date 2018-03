Tragico incidente sul lavoro: operaio muore folgorato

Tragico incidente sul lavoro al camping Isuledda di Cannigione, frazione di Arzachena, Olbia. Martedì mattina un operaio di 37 anni, Stefano Podda, è morto folgorato: l'uomo stava manovrando una piccola gru quando il braccio del mezzo ha toccato un cavo dell'alta tensione, scaricando così tutto il voltaggio.

Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del 118 il giovane è deceduto. Era uno dei manutentori del centro vacanze. In queste ore sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e per valutare se siano state rispettate le norme sulla sicurezza. Stefano Podda, originario della provincia di Cagliari, risiedeva ad Arzachena. Lascia la moglie e un figlio.