Operaio stalker perseguita una 15enne: like, messaggi e lettere anche dal carcere per anni

Un uomo di 58 anni, operaio residente a Settala (Milano), è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Peschiera Borromeo perché accusato di atti persecutori nei confronti di una ragazza oggi 19enne ma che lui ha iniziato a perseguitare quando lei ne aveva appena 15.

A partire dal 2015 infatti l'uomo ha cominciato a scrivere alla ragazzina su Facebook utilizzando vari profili con nomi finti, spesso scelti tra quelli di personaggi di cartoni animati: decine e decine di messaggi al giorno, nei quali l'uomo le diceva "Sono innamorato di te".

Anche dal carcere lo stalker continuava a perseguitarla

La 15enne lo ha denunciato e un anno dopo è arrivata una prima ordinanza di custodia cautelare. L'uomo era finito in carcere per poi essere condannato a due anni e otto mesi di reclusione m anche dalla sua cella, che ha lasciato soltanto per un breve periodo in comunità, aveva continuato a stalkerare la ragazza, tanto che questa lo aveva denunciato un'altra volta.

Una volta uscito dal carcere, lo scorso maggio, il 58enne ha ricominciato a perseguitare la ragazza, creando falsi profili Instagram per continuare a stalkerarla sui social e iniziando a pedinarla in strada. Un giorno, all'uscita dalla chiesa, la ragazza ha trovato un biglietto "Ti amo, siamo fatti per stare insieme". A metà novembre poi la ragazza se lo era ritrovato seduto proprio dietro di lei durante una partita di basket.

Dopo l'ennesima denuncia e un'altra ordinanza di custodia cautelare, per il 58enne si sono aperte di nuovo le porte del carcere.