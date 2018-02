Madre e figlia trovate morte: pensionato nasconde cadaveri in casa una settimana

I corpi senza vita di due donne di 57 e 85 anni, madre e figlia, sono stati trovati all'interno di un'abitazione di Ornago, in provincia di Monza. La donna più anziana, vedova, si chiamava Amalia Villa. Condivideva l'appartamento di via Santuario, proprio nel centro del paese, con la figlia Marinella Ronco e suo fratello, Paolo Villa. L'uomo è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e risulta indagato per omicidio.

Secondo le prime informazioni divulgate dai carabinieri, dallo stato dei corpi il loro decesso risulterebbe a qualche giorno fa. I cadaveri sono stati trasportati all'obitorio di Milano. L’appartamento dove vivevano i tre era pieno di sangue, come riferisce il Corriere della Sera. Ma per il momento il medico legale non è riuscito ad individuare le cause della morte. Si sospetta che le due siano state assassinate. Certo è che i loro cadaveri sono rimati in casa per giorni, forse una settimana. Per tutti quel tempo, Paolo Villa, 75 anni, zio e fratello delle vittime, avrebbe convissuto con quei corpi senza vita.

Colto da malore

Poco prima del rinvenimento dei cadaveri, l'uomo è stato colto da malore (forse un ictus) all'interno di un bar poco distante dall'abitazione, il bar Al Sagrato di via Kennedy. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vimercate dove attualmente è piantonato dai carabinieri.

Madre e figlia morte a Ornago, le prime testimonianze

I clienti abituali del bar hanno raccontato che, ultimamente, lo avevano notato piuttosto fiacco e trasandato. E' stato proprio per avvertire le familiari del malore dell'anziano che due clienti del bar si sono recati presso l'appartamento. Hanno suonato, non hanno ricevuto risposta e hanno provato ad aprire la porta, che era chiusa ma non a chiave. Così sono entrati e hanno scoperto i cadaveri delle due donne.

Ornago, madre e figlia trovate morte in casa: il video