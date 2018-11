Pensionata violentata in spiaggia in pieno giorno: fermato un giovane

A Ortona, in provincia di Chieti, un giovane somalo di 20 anni, in Italia con un permesso di protezione sussidiaria, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito sessualmente una donna, pensionata di 68 anni, che stava prendendo il sole in spiaggia.

Lagiornata dell'uomo è iniziata alla Marina di San Vito, dove si è denudato e ha iniziato a masturbarsi incurante dei passanti. Si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A quel punto, si è diretto alla spiaggia Cantoni di Ripari, a Ortona, nel tratto di arenile che costeggia la ferrovia.

Lì ha sorpreso la donna, si è scagliato su di lei con forza tanto da farle sbattere la testa sui ciottoli dell'arenile, e l'ha costretta a subire violenza. Quando sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato il somalo, la donna era appena riuscita a sfuggire alla sua furia. E' stata subito trasportata al pronto soccorso di Lanciano dove le sono state riscontrate escoriazioni e un trauma cranico.

La comparazione delle impronte del fermato con quelle presenti nel casellario del Viminale ha permesso di risalire al suo nome: sbarcato sulle coste siciliane un anno fa, aveva ottenuto lo status di protezione solo il mese scorso.