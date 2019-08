Due ragazzini dispersi in mare, in salvo il padre

L'allarme è scattato immediatamente, le ricerche di carabinieri, guardia costiera e vigili del fuoco sono ancora in corso: due ragazzi di 11 e 14 anni risultano dispersi in mare a Ortona (Chieti) in zona Foro. I due ragazzi di nazionalità cinese stavano facendo il bagno insieme al padre quando, a causa del mare mosso, non sono riusciti a tornare verso riva.

Ortona (Chieti): due ragazzini dispersi in mare

I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo il genitore mentre i due ragazzi sono dispersi. Al momento sul posto anche il 118 e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Si teme il peggio.