Bambino colpito al volto e al collo da pallini da caccia

E' stabile il bambino di nove anni ricoverato da ieri nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona per ferite al collo e al volto provocate da piombini da caccia.

"Il paziente di 9 anni, nato e residente ad Osimo - si legge nel bollettino firmato dal direttore della Sod Rianimazione Pediatrica dell'ospedale Salesi, Fabio Santelli - attualmente ricoverato in Rianimazione Pediatrica del Salesi presenta allo stato odierno un quadro clinico generale stabile, per l'aspetto respiratorio e cardiocircolatorio. E' stato leggermente sedato per la sintomatologia dolorosa".

Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Osimo, che dalle prime indagini ritengono che si sia trattato di un incidente. Secondo quanto emerso finora, il bambino sarebbe stato raggiunto da alcuni piccoli pallini da caccia sparati per errore contro un blocco di cemento, che sarebbero poi rimbalzati colpendo il piccolo.