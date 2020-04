Gel disinfettante del 1989 "rigenerato" e pronto a essere venduto: scattano le denunce

Erano rimasti invenduti da più di un quarto di secolo. Ma qualcuno non si faceva troppi problemi a rigenerali "col trucco". Oltre 27.000 flaconi, contenenti liquido commercializzato illecitamente, anche attraverso la vendita online, come prodotto igienizzante, sono stati sequestrati nell'ambito di due distinti interventi eseguiti nei confronti di un dettagliante e di un grossista operanti nel capoluogo da militari della Guardia di finanza di Otranto, in provincia di Lecce.

Le Fiamme Gialle salentine hanno dapprima eseguito un intervento in un'attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli di vario tipo, dove sono stati trovati, esposti in vendita, alcune decine di flaconi contenenti gel igienizzante, sui quali sono stati svolti anche accertamenti di natura contabile per risalire all'esatta individuazione del fornitore.

Nel corso dell'ispezione successiva nell'impresa fornitrice, che opera nel settore del commercio all'ingrosso, sono stati scoperti nei magazzini aziendali, bancali di flaconi di prodotto disinfettante, con lotto di produzione risalente all'anno 1989, che in base agli ordini di acquisto, relativi all'articolo pubblicizzato via internet, venivano di volta in volta rigenerati attraverso l'eliminazione delle parti metalliche ossidatesi nel tempo, il travaso di ulteriore gel igienizzante per il tutto o la parte di liquido mancante e l'indebita apposizione di una nuova etichetta.

L'immissione sul mercato di questo tipo di prodotto, ovviamente non valutata e non approvata dal Ministero della Salute, oltre a non garantire l'efficacia disinfettante e antibatterica che ne finalizza l'acquisto, avrebbe rappresentato un potenziale pericolo, per le modalità di preparazione, confezionamento ed etichettatura, per la salute e la sicurezza dei consumatori, come attestato dal personale della Asl di Lecce intervenuto sul posto.I titolari delle attività commerciali sono stati denunciati per il reato di 'frode in commercio'.