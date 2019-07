Il papà è troppo ubriaco, il figlio chiama il 112 e lo fa arrestare

Ha insultato, aggredito e picchiato un carabiniere intervenuto per calmarlo. Ora dovrà rispondere di lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Questo il finale di una Domenica sera decisamente alcolico nelle valli bresciane. Siamo a Vobarno dove i militari dell'Arma sono dovuti intervenire in seguito a una segnalazione che indicava come alcune persone ubriache stessero disturbando gli avventuri di una locale birreria.

Quando la pattuglia è arrivata ha capito che era stato proprio uno dei ragazzi del gruppo a chiamare il 112 perché il padre era fuori controllo.

Ma alla vista dei Carabinieri l'uomo non si è affatto palcato, anzi: prima ha insultato i militari, poi si è rifiutato di consegnare i documenti, infine gli si è scagliato contro un maresciallo costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere.

Inevitabili le manette scattata proprio davanti al figlio.