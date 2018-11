Rimprovera un giovane che getta i volantini a terra: portiere pestato a sangue

Rimprovera un giovane per aver gettato dei volantini per terra e viene picchiato a sangue. Succede a Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 25 anni con l’accusa di lesioni aggravate. Il 25enne avrebbe picchiato il portiere di un palazzo di 41 anni, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Il pestaggio è avvenuto intorno alle 17.30 di domenica in via Isidoro La Lumia. I militari - scrive PalermoToday - sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Dopo l'aggressione il portiere è stato ricoverato all’ospedale Civico, dove si trova tuttora sott'osservazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari il giovane, volto noto alle forze dell’ordine, "non ha accettato di buon grado il richiamo del portiere e per tutta risposta lo ha colpito con calci e pugni". Il 25enne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.