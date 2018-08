Gli parte un colpo di pistola per errore e ferisce la moglie

Tanta paura, il colpo è partito per errore. Grave incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 agosto, al campo di tiro di Palmadula, piccolo comune nella Nurra di Sassari. Una donna è rimasta ferita da un proiettile che sarebbe partito accidentalmente dalla pistola utilizzata dal marito (un ingegnere sassarese) impegnato in una sessione di tiro.

La donna, 32 anni, è rimasta ferita all'emitorace. Sono stati subito allertati i soccorsi, è stata trasportata fino alla zona dove era possibile l'atterraggio dell'elicottero con il medico del 118 a bordo e di lì trasferita in pochi minuti al "Santissima Annunziata" di Sassari, dov'è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Il proiettile calibro 9 partito dalla pistola è entrato e uscito senza lesionare organi vitali.

La posizione del marito è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Porto Torres e della magistratura. Secondo i primi accertamenti pare che il colpo sia partito accidentalmente mentre scaricava l'arma e la donna si trovava proprio di fronte a lui.