Bari, uomo armato si barrica in casa

Momenti di grande apprensione a Palo del Colle, nel Barese, dove secondo il Corriere della Sera un uomo armato di fucile si è barricato in casa insieme alla zia. La donna, stando a quanto scrive sempre il Corsera, sarebbe però stata fatta uscire: una volta fuori ha riferito che poco prima c'era stata una lite e che l'arma in possesso del nipote non sarebbe funzionante.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, un’ambulanza del 118, carabinieri e polizia locale. Gli accessi alla strada sono stato bloccati. Le forze dell'ordine stanno cercando di convincere l'uomo ad uscire.