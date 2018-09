Si schianta e muore sei giorni dopo l'amico, l'ultimo post su Fb: "Morte vienimi a prendere"

Paolino Mantovani è morto ieri, in un incidente sulla tangenziale est di Milano, nel tratto tra Vimercate e Monza. La sua Smart, per cause ancora da accertare, ha urtato un'altra auto e poi si è ribaltata sei volte su stessa. Lui è stato sbalzato fuori dalla macchina ed è morto praticamente sul colpo.

Appena sei giorni prima, Paolino aveva perso quasi nello stesso modo il suo migliore amico, Massimo Pierro, rimasto vittima di uno schianto nel tunnel della Valassina. Anche lui sbalzato fuori dall'auto e morto sul colpo.

L'ultimo post su Facebook

Il giorno prima di morire, Paolino - 35enne di Usmate Velate, ma molto conosciuto a Monza - aveva commentato su Facebook una foto che lo ritraeva insieme ad altri amici durante una partita dell'Inter: "Fratello non dovevi... Bastarda morte viene a prendere me che sono pronto. Ciao Max ci vediamo presto". Ed è quello che tragicamente è successo e rileggere ora quelle parole mette i brividi.

