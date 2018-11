Visita il vitellino, il padre toro attacca il veterinario: è dramma

Un veterinario è stato assalito, incornato e ucciso da un toro imbizzarrito in un recinto in una frazione di Belluno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118. Per il veterinario i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto sul posto. Paolo Casarin aveva 52 anni: non ha avuto scampo, è stato incornato più volte dall'animale. Le ferite all'addome sono state fatali.

Il veterinario, originario di Ponte delle Alpi (Belluno), si era recato nell'allevamento della suocera a Cet per una visita di routine. Stava visionando le condizioni di salute di un vitellino nato da pochi giorni, quando un toro lo ha caricato e incornato.

I medici del Suem, la polizia e i vigili del fuoco giunti sul posto nulla hanno potuto fare. L'animale è stato sedato per permettere ai soccorritori di intervenire, ma ormai il cuore di Casarin aveva smesso di battere.