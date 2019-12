Esce per una camminata e scompare: ore d'ansia per Paolo Tramontin

Era andato a camminare da solo, come d'abitudine. Paolo Tramontin è scomparso. L'uomo, 67enne di Mestre, da martedì 3 dicembre non dà più sue notizie. Partito da Mestre in treno in direzione Valsugana, dove di consueto va a camminare nelle zone del comune di Valbrenta, in provincia di Vicenza, non ha lasciato informazioni sulla propria destinazione. Di solito invia dei messaggi durante la giornata alla moglie: martedì, però, non è successo. Intorno alle 19 la moglie ha provato a chiamarlo ma non ha ottenuto risposta e così, preoccupata dal prolungato silenzio, ha dato l'allarme.

Paolo Tramontin scomparso: ricerche e ultime notizie

Paolo Tramontin è alto un metro e 70 circa, di corporatura robusta, calvo, con barba grigia medio lunga. Indossa giacca e pantaloni tecnici neri e ha uno zaino verde marca Ospery. Chiunque lo avesse incontrato in treno, per strada o lungo i sentieri è pregato di contattare i carabinieri.

Le ricerche sono state subito avviate, su richiesta della prefettura, da tutti gli enti predisposti e si sono protratte fino a notte fonda lungo le principali strade e sentieri che salgono in quota, sia nel versante di Enego, che del Grappa, quindi con l'intervento del soccorso alpino di Asiago e della Pedemontana del Grappa. Partecipano alle operazioni il soccorso alpino di Asiago, i carabinieri forestali, quelli delle stazioni di Enego e Solagna, i vigili del fuoco di Asiago e Vicenza con nucleo Tas ed elicottero, i cinofili dell'Anc.