Schianto frontale con il quad, fidanzati italiani muoiono durante la vacanza in Grecia

Una coppia di fidanzati veronesi ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Rodi. Come riporta VeronaSera, Paolo Verzini e Federica Baltieri, residenti a Montorio, erano a bordo di un quad preso a noleggio quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, scontrandosi frontalmente con un'auto lungo un rettilineo.

Verzini era anche un appassionato di motori che si dedicava ai rally nella veste di copilota. Sui social il cordoglio degli amici: