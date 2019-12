Parabola si stacca e vola giù da un palazzo: colpita una bambina

Assurdo incidente ieri a Palermo, in via Marchese di Villabianca: una bambina di otto anni è stata colpita da una parabola volata giù da un palazzo per il forte vento. La bambina era insieme al papà quando, secondo una prima ricostruzione, all'improvviso si è spezzato il palo dove erano agganciate due parabole, per effetto delle violente raffiche di vento. Una di queste ha sfiorato l'uomo ed è finita sulla nuca della bambina.

Si stacca parabola per il vento forte: ferita bambina di 8 anni a Palermo

A raccontare come sono andate le cose è il fratello. "E' stato un impatto violento - dice a PalermoToday - che le ha procurato un vistoso taglio sulla nuca. Mio padre ha tamponato la ferita con le mani che si sono riempite subito di sangue". La bambina, che abita nella zona, è stata portata in ospedale al Cervello - dove si trova tuttora ricoverata - per degli accertamenti, ma non corre pericolo di vita. Per suturare la ferita sono stati necessari 10 punti.

Dopo l'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e la polizia per constatare l'accaduto. Il papà della piccola ha sporto denuncia. "Non è normale passeggiare e rischiare la vita - racconta adesso il fratello -. Abbiamo avuto una gran paura, poteva andare peggio".