Si rifiuta di dare 5 euro al parcheggiatore: al ritorno trova l'auto ridotta così

Non paga 5 euro al parcheggiatore abusivo. Si allontana dall'auto e, quando torna, trova la carrozzeria della sua auto rigata. E' successo a Napoli, nella zona di Piazza San Luigi. "L'ennesima vergogna di questa città", denunciano il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, da tempo in prima linea contro il fenomeno degli abusivi, e dal consigliere comunale del "Sole che Ride" Marco Gaudini.

Che un automobilista sia costretto a pagare estranei per evitare che la propria vettura venga danneggiata è, d'altra parte, una piaga che riguarda tante altre città italiane. "Il caso – raccontano Borrelli e Gaudini – ci è stato segnalato da un commerciante napoletano che ha provveduto a denunciare il fatto alla polizia. Siamo di fronte all’ennesima prepotenza da parte di questi delinquenti che si sentono padroni della città. Spesso vengono coperti da un substrato sociale che non capisce quanto sia grave la loro attività. La vittima ha chiesto le registrazioni della telecamera di sorveglianza di un locale vicino, vedendo la sua richiesta respinta in maniera categorica. I comportamenti omertosi non fanno altro che giovare a questi criminali che, in molti casi, sono legati a vario titolo alla criminalità organizzata".

"Ci conforta che oramai sono sempre di più le persone che si rivolgono alle forze dell’ordine per denunciare. Oramai la misura è colma. Non aspettiamo altro – concludono i due consiglieri – che i decreti attuativi della legge che prevede l’arresto. Solo in questo modo sarà possibile estirpare dalle nostre città un fenomeno così odioso".