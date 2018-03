Scambia l'hashish per un cioccolatino: bambina di 18 mesi in ospedale

Scambia l'hashish per un cioccolatino: una bambina di 18 mesi è stata trasportata al Pronto Soccorso dopo aver ingerito la droga "leggera" che il padre teneva in casa.

La piccola, scrivono oggi i media locali, avrebbe scambiato l'hashish per un cioccolatino e l'avrebbe mangiata. Il padre, un giovane di 30 anni, ha accompagnato la figlia al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

E' stato denunciato per lesioni colpose e per detenzione di sostanze stupafacenti. Indagano i carabinieri di Parma; non è chiaro se i genitori non siano riusciti a fermare la bimba mentre ingeriva la droga o se se ne siano accorti subito dopo.

I medici dell'Ospedale Maggiore hanno preso in cura la bambina, che è già stata dimessa e sta bene: fortunatamente sembra che la quantità di droga ingerita dalla bimba sia stataminima. L'esame delle urine ha confermato che la piccola ha ingerito la droga.