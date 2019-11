Vuole uccidere la ex e il nuovo compagno, ma la pistola d'epoca si inceppa

Dramma sfiorato a Parma. Un uomo di 57 anni, calabrese e residente nel Mantovano, si era appostato, attorno alle 21, in via Olivieri, per aspettare sotto casa la ex convivente e il suo nuovo compagno col proposito di sparare a entrambi. Al loro arrivo, tuttavia, l'arma, un revolver del 1890 non registrato, si è inceppata. A quel punto, l'uomo ha colpito entrambi con il calcio della pistola, finché la donna, 43 anni, è riuscita a strappargli l'arma di mano, per poi fuggire e trovare rifugio in una stanza dell'abitazione.

Parma, via Olivieri: tenta di uccidere la ex e il nuovo compagno, arma si inceppa

Il compagno della donna, un uomo di 80 anni, invece, si è buttato sull'aggressore e nella colluttazione i due sono caduti lungo le scale. A chiamare i carabinieri è stato un vicino di casa: il 57enne ha tentato la fuga ma è stato arrestato. Ora dovrà rispondere di duplice tentato omicidio, detenzione di arma non regolamentare, atti persecutori e lesioni. In passato la donna aveva già denunciato l'uomo per stalking ben 4 volte. Lei e il suo nuovo compagno sono finiti al pronto soccorso con prognosi di, rispettivamente, 20 e 10 giorni.