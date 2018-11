Parroco si dimentica di celebrare il battesimo e parte per un ritiro spirituale

Gli invitati erano arrivati da tutto il Veneto e anche dal Friuli per celebrare il battesimo del piccolo Logan, figlio di una numerosa famiglia di giostrai attiva in tutto il nord est. Peccato solo per un piccolo dettaglio: il parroco che avrebbe dovuto battezzare il piccolo era altrove. A molti chilometri di distanza. Stando a quanto riportato da "La Tribuna di Treviso" si era dimenticato completamente della cerimonia ed era partito per un ritiro spirituale.

E’ successo ad Altivole, nel Trevigiano. I genitori del bimbo avevano organizzato una cerimonia in grande stile, con tanto di limousine bianca e un ricco rinfresco. Una volta arrivati davanti al sagrato si sono però accorti che le porte della chiesa erano chiuse. A quel punto hanno provato telefonare al parroco ma il telefono risultava spento. Stessa cosa con la perpetua: decine di telefonate e nessuna risposta.

I minuti nel frattempo passavano e gli invitati arrivati ad Altivole erano sempre più increduli. A risolvere la situazione alla fine ci ha pensato il parroco della frazione di Caselle. E' stato grazie al suo provvidenziale arrivo che il battesimo, con un paio di ore di ritardo, ha potuto finalmente avere inizio.

