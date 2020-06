"Fate in fretta, papà è ubriaco e sta massacrando mamma": figlio chiama la polizia e lo fa arrestare

E' stato il figlio a chiamare la polizia. "Papà è ubriaco, sta picchiando la mamma, venite" ha detto al telefono. Così un uomo di 43 anni, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato a Partinico, nel Palermitano. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'ennesima storia di violenza tra le mura domestiche, è successo qualche giorno fa: gli agenti sono arrivati in pochi minuti dopo la chiamata di un ragazzino in preda al panico: il padre ubriaco stava massacrando di botte la madre. Quando i poliziotti sono entrati nel palazzo, il figlio, minorenne, era sul pianerottolo ad aspettarli, spaventato e agitato.

"Fate presto", ha detto loro. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato la madre sotto choc e il marito ubriaco che, davanti alla richiesta di spiegazioni, non ha esitato a rivolgere la propria furia anche contro di loro, insultandoli, minacciandoli di morte e lanciando tutto quello che trovava a portata di mano. Accompagnata in commissariato la moglie in un primo momento ha cercato di scagionare il marito violento. Solo grazie all'intervento dei figli che l'avevano accompagnata, ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite da tempo.

In lacrime ha raccontato che per l'ennesima volta, quella sera, il marito era rientrato a casa ubriaco e le aveva chiesto una somma di denaro. Al suo rifiuto, l'aveva afferrata per il collo e l'aveva colpita con schiaffi e calci, incurante della presenza dei due figli. Il coraggio dei figli è stato essenziale. Hanno difeso la mamma, cercando di sottrarla dalla cieca violenza del padre. Ma quell'uomo, per tutta risposta, in preda a una furia cieca, aveva anche colpito il figlio minore con un pugno alla schiena. Per il 43enne sono scattate così le manette e il gip, nel convalidare la misura, ha disposto i domiciliari (ma in un'altra abitazione).