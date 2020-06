Non resistono alla tentazione del calcetto... conto salato per 20 ragazzini

Quattrocentro euro a testa per una partita di calcetto tra amici. È la multa che dovranno pagare un gruppo di una ventina di ragazzi, dai 15 anni in su, sorpresi a diverstirsi nei campetti di via Italia a Borgaro Torinese.

Già, perché il gruppo di appassionati non ha fatto i conti con il fatto che il campo era ancora chiuso, come da ordinanza firmata dal sindaco Claudio Gambino per evitare gli assembramenti ed evitare che aumentino i casi di coronavirus in città. Alcuni di loro, quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Caselle Torinese e della compagnia di Venaria Reale, hanno provato a giustificarsi spiegando come il cancello fosse già aperto e, pensando si potesse giocare, sono entrati.

Con molta probabilità, il giorno precedente qualcuno aveva forzato uno dei lucchetti, ora risigillati con del nastro bianco e rosso, in attesa di installarne un altro di spessore maggiore. Anche perché i militari erano stati già chiamati il pomeriggio precedente, quando alcuni residenti avevano visto giocare dei ragazzi.

Sta di fatto che ora i trasgressori dovranno pagare. Se saldata entro 30 giorni la sanzione verrà come da prassi ridotta del 30%: si tratta comunque di 280 euro a testa, in totale da 6 a 8mila euro.

Il sindaco: "Spiace per la multa, ma i ragazzi sapevano..."

"Spiace per l'entità della sanzione, ma c'è una ordinanza tramite la quale, per ora, sono chiusi i campi da calcetto di via Italia e del parco Don Banche e Villa Tapparelli. E quei ragazzi lo sapevano perfettamente. Abbiamo riaperto il campo da volley perché il numero di appassionati e decisamente inferiore rispetto al calcio", commenta il sindaco Gambino. Ma quando verranno riaperti al pubblico? "Probabilmente già la prossima settimana, stiamo ragionando su questo aspetto. Comprendo perfettamente che i giovani vogliano giocare, a maggior ragione ora che la scuola è finita. Ma vogliamo fare le cose con coscienza”.

Quando si potrà giocare a calcetto?

Ma quando si potrà tornare a giocare a calcetto? Ad oggi una data ancora non c’è. Il ministro dello Sport Spadafora nei giorni scorsi ha fatto sapere che tutto dipenderà dalla curva del contagio. Se dovesse continuare a scendere il via libera potrebbe arrivare già dal 15 giugno.