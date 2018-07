Trascinato al largo dalla corrente, Pasquale muore a 19 anni

Aveva solo 19 anni Pasquale Lettieri, morto ieri nel tardo pomeriggio a Palinuro. Il giovane, che stava facendo il bagno in mare con un amico davanti alla Spiaggia delle Saline, è stato trascinato al largo dalla corrente. Non è riuscito più a tornare a riva. Il dramma si è consumato sotto gli occhi impotenti degli altri i turisti presenti in spiaggia

La situazione è parsa subito disperata. Sul posto sono giunti i militari della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco che, soltanto dopo diverse ore e con il supporto di un elicottero, sono riusciti a trovare il cadavere del 19enne originario di Rofrano.

Sotto choc l’amico, anche lui di Rofrano, che per pochi secondi era riuscito ad afferrarlo ma la violenza delle onde ha reso difficile il soccorso.

Un esperto bagnino si è tuffato in mare per salvare entrambi, ma è riuscito a portare a riva solo l'amico di Pasquale Lettieri. Avrebbe afferrato per un istante anche la vittima, senza poter fare nulla di più però a causa delle forti correnti.