Incidente con una motozappa, ferito gravemente ex deputato

L'ex deputato di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Latina Calcio Pasquale Maietta è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica nella sua abitazine in via Nascosa, a Latina.

Secondo le prime ricostruzioni, Maietta si sarebbe ferito a una gamba con una motozappa mentre effettuava dei lavori in giardino: si parla di "semiamputazione" dell'arto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza Maietta in un ospedale di Roma.

