Una banale caduta gli costa la vita, morto un ragazzino di 14 anni

Dramma in Algeria dove un ragazzino italiano di 14 anni è morto a causa di una tragica fatalità. Il giovane, di Pompei, era nel Paese nordafricano per fare visita al padre, un brigadiere in missione all'estero, in occasione della festa di Ognissanti. Una vacanza che però si è trasformata in tragedia: Pasquale Manzo, questo il nome del giovane, stava rotolandosi sull'erba e facendo capriole in giardino, quando una rovinosa caduta gli è costata la vita, scrive NapoliToday.

Inutili i tentativi di rianimarlo compiuti dal padre, così come pure a nulla è servito l'intervento dei medici del primo soccorso. Il 14enne è arrivato in ospedale già privo di vita.

Le autorità algerine non hanno ritenuto di effettuare l'autopsia, dato che la dinamica del decesso è stata confermata dallo stesso brigadiere. La salma del ragazzo sarà in Italia, a Roma, tra oggi e domani. I funerali si terranno a Pompei.

"La città di Pompei nell’arco di una sola settimana perde il suo secondo figlio. Dopo Davide Natale, uno studente di ingegneria, morto schiacciato da un albero, un altro giovane di Pompei se ne andato via, Pasquale Manzo": così il presidente del consiglio comunale Franco Gallo, sui social.