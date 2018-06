Muore schiacciato da una lastra di cemento: nuovo dramma sul lavoro nel Veronese

È morto sul colpo un operaio colpito da una lastra di cemento mentre era al lavoro per la costruzione della nuova tangenziale a Poiano di Grezzana (Verona). Per l'uomo, nato a Delianuova (Rc), residente a Villafranca di Verona, non c'è stato nulla da fare da parte dei sanitari del Suem giunti sul posto.

Come riporta Verona Sera Pasquale Misitano stava lavorando vicino ad un muretto nel cantiera della variante alla Sp6 quando questo è stato travolto. L'uomo, 42enne, lascia due figli e una moglie incinta del terzogenito.

Sul posto anche il personale della Poliza di Verona e dei vigili del fuoco, con una squadra completa, più un'autogru oltre ai tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera e ai carabinieri di Grezzana