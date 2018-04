Pasquetta folle in stazione: scende dal treno e terrorizza tutti col machete

Pasquetta folle in stazione a Busto Arsizio dove un ventenne nigeriano è stato fermato dalla polizia dopo aver seminato il panico tra i passanti. Come riferisce MilanoToday, il giovane, vestito con una tuta mimetica, anfibi e basco, ha iniziato a terrorizzare i passeggeri e i passanti dopo essere sceso dal treno proveniente da Gallarate e diretto a Treviglio.

Dopo aver minacciato anche i militari, il 20enne ha scavalcato la recinzione verso via Tasso ed è scappato a piedi. La volante del commissariato di Busto Arsizio, affiancata da una pattuglia di colleghi di Gallarate, lo ha trovato rannicchiato sul davanzale di una finestra di uno stabile abbandonato.

Gli agenti lo hanno invitato ad arrendersi ma lui si è allontanato e ha tentato diverse volte di aggredire i poliziotti, sferrando anche due fendenti col machete. Alla fine è stato bloccato, disarmato e ammanettato. Addosso, oltre alla grossa lama e al martello, aveva una pistola che è risultata un'arma da soft air e un rasoio.

Portato in Commissariato e identificato con le impronte digitali, è risultato un cittadino sbarcato in Italia due anni fa, in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con precedenti per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi improprie. Inoltre è stato accertato che armi e vestiti sono il provento di una “spaccata” della notte di Pasqua ai danni di un negozio in centro a Varese.