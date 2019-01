Bussa a casa di due pensionati, tira fuori un martello e inizia a colpirli

Un uomo è entrato nell'abitazione di una coppia di pensionati presentandosi come agente di polizia penitenziaria e sostenendo che il loro figlio minore dovesse essere arrestato. Poi ha estratto un martello da sotto la giacca e ha iniziato a colpire i due. E' successo ieri dopo le 22 in pieno centro a Cassino (Frosinone), in via Cellini.

Il figlio, contattato telefonicamente dai genitori prima dell'aggressione, aveva capito che qualcosa stava per accadere e ha allertato la polizia, che ha prestato soccorso ai due pensionati, lui di 74 anni e lei di 71. Da qualche settimana l'aggressore perseguitava sia il figlio della coppia sia la sua fidanzata della quale, stando alle prime indiscrezioni, si era invaghito.

Il falso agente di custodia - A.D.C. un trentenne residente a Sant'Elia Fiumerapido - è poi fuggito ma è stato rintracciato grazie alle ricerche a tappeto messe in atto in tutta la città. Per presentarsi a casa dei due pensionati aveva preso la divisa del padre, ignaro di ogni cosa.

Il trentenne è stato arrestato con l'accusa di tentato duplice omicidio ed tradotto nel carcere di via Sferracavalli come disposto dal magistrato della Procura di Cassino, Chiara D'Orefice.

La donna aggredita, infatti, a seguito delle lesioni provocate dalle martellate, è stata trasferita presso il policlinico 'Umberto Primo' di Roma. Anche il marito, pur avendo avuto ferite meno incisive ma in forte stato di shock, è stato ricoverato nella struttura capitolina. Gli anziani coniugi hanno riportato diverse fratture al cranio, al volto, agli arti superiori e sono in prognosi riservata.