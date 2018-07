Pensionato 'gratta' e vince 5 milioni di euro: "Non riusciva più a parlare"

La fortuna ha baciato un pensionato di 67 anni residente nel comune di Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. L'uomo ha vinto cinque milioni di euro con un gratta e vinci "Maxi Miliardario" da venti euro, venduto nella tabaccheria Bigiarini a Figline Valdarno.

I proprietari della ricevitoria hanno raccontato al quotidiano La Nazione che l'uomo non credeva di essere diventato milionario improvvisamente:

"Quando si è girato con il gratta e vinci in mano - commentano gli esercenti - era pallido, non riusciva nemmeno a parlare. Aveva uno sguardo incredulo, non si rendeva conto e quasi balbettava. E' riuscito in silenzio a farcelo vedere e dopo un po' a chiederci di controllarglielo perché gli sembrava di avere vinto una cifra eccezionale".