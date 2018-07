Il padre è morto, lei prende la sua pensione per anni: ora deve restituire una cifra da capogiro

Ha continuato a percepire la pensione del padre nonostante fosse morto da tempo. Adesso una donna di 56 anni residente a Mascali, in provincia di Catania, dovrà restituire 80mila euro al Fisco italiano.

L'indagine è partita da una segnalazione della Guardia di Finanza di Acireale che ha scoperto che la signora, dopo la scomparsa del familiare, avvenuta nel 2013, approfittando di un difetto del sistema di comunicazione del decesso all'Inps, ha continuato a ricevere sul conto corrente cointestato tutti i trattamenti pensionistici, non reversibili, di cui aveva diritto il suo genitore (pensione e invalidità civile), pari a circa 15mila euro annui.

Gli accertamenti bancari svolti hanno rivelato che il tesoretto accumulato negli anni, di circa 80mila euro, è stato interamente prelevato dalla donna, che, per non destare sospetti, effettuava i prelievi presso sportelli bancari distanti dalla filiale dove era acceso il conto corrente cointestato. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro di denaro e beni pari all'ammontare delle somme indebitamente percepite. Sottoposto a sequestro cinque auto riconducibili all'indagata.