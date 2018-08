Si addormenta sul materassino gonfiabile e si risveglia al largo: salvato

Non è la prima volta che succede. Cosa c'è di più rilassante che addormentarsi su un materassino gonfiabile, dolcemente cullati dalla brezza marina in un caldo giornate d'estate? Tutto bellissimo, ma bisogna stare attenti.

Si è addormentato sul materassino, in mare, al risveglio non è riuscito più a tornare a riva ed è salvato dagli agenti della Polizia di Stato. E' accaduto di fronte allo stabilimento della Polizia di Stato a Pentimele, Reggio Calabria. Un 39enne, marocchino, si è addormentato sul materassino e le correnti lo hanno portato al largo, tanto che una volta svegliatosi non è più riuscito a tornare a riva a causa delle forti correnti.

Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei bagnanti che hanno dato l'allarme e gli agenti della Polizia dello stabilimento hanno utilizzato un pattino di salvataggio per raggiungerlo e portarlo in salvo, non senza difficoltà. E' intervenuta anche un'unità navale della Capitaneria di porto che ha portato a terra il malcapitato: visibilmente scosso ed impaurito ma illeso.