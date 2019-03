Perde il portafoglio con il suo primo stipendio (ma c'è il lieto fine)

Era uscito di casa per fare visita alla madre. Stava percorrendo a piedi la pista ciclabile quando l’occhio gli è caduto su un portafoglio a terra. Incuriosito lo ha raccolto per vedere se dentro c’era qualche documento utile a risalire al proprietario. Ma in quel portafogli c’erano solo banconote. Una discreta somma: 1250 euro in contanti. L’uomo, un 61enne, si è così diretto verso il centro del paese (Piove di Sacco, in provincia di Padova) per chiedere ai passanti e poi anche in alcuni negozi se qualcuno lo avesse perso, ma senza successo. A quel punto ha deciso di consegnare il bottino ai carabinieri raccontando quello strano ritrovamento.

Lieto fine

Una buona azione ben presto premiata perché meno di un'ora dopo ha fatto il suo ingresso in caserma anche un ragazzo in lacrime. Il giovane, un operaio ventenne di origini romene, ha raccontato ai militari che quei 1250 euro altro non erano che i soldi del suo primo stipendio. Denaro che aveva ricevuto in contanti perché non ha ancora un conto in banca. Sabato mattina pensava di aver perso tutto. Con poche speranze di poterlo ritrovare ha chiesto aiuto ai militari e non credeva ai suoi occhi quando il portafogli gli è stato riconsegnato con tutte le banconote al loro posto.