In permesso dai domiciliari continua a rubare: arrestato

Nonostante gli arresti domiciliari, i giudici gli avevano concesso la possibilità di uscire di casa per due ore per "esigenze personali". Ma il protagonista di questa vicenda sfruttava questo permesso per un tipo diverso di esigenze.

Con l'accusa di furto aggravato, la polizia di Milano ha arrestato un cittadino cileno di 48 anni, con diversi guai con la giustizia alle spalle.

L'attenzione su di lui si è accesa lo scorso 30 agosto, quando all'interno di un bar nella stazione Garibaldi era scomparso lo zaino di un dipendente delle ferrovie. Il furto era avvenuto proprio sotto una telecamera del locale, che - come si vede nel video - aveva ripreso perfettamente il volto del ladro.

Gli agenti della Polfer hanno così memorizzato la sua faccia e quando giovedì mattina se lo sono trovati davanti lo hanno riconosciuto e fermato immediatamente. L'uomo ha spiegato ai poliziotti di non avere con sé i documenti ma ha subito ammesso di essere ai domiciliari per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e di avere un permesso per uscire di casa tutti i giorni dalle dieci a mezzogiorno.

Ad attirare l'attenzione degli agenti, però, sono stati i due zaini che il 58enne aveva con sé. All'interno, i poliziotti hanno trovato soldi, documenti e cellulari che sono poi risultati essere di un uomo e una donna che lavorano nella vicinissima piazza Gae Aulenti. A incastrare il ladro, come accaduto anche per il furto in stazione, ci hanno pensato le telecamere della piazza, che lo avevano ripreso nell'esatto momento in cui faceva sparire le borse delle due vittime per poi scappare verso Garibaldi.

A quel punto per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore: addio domiciliari e addio permessi.