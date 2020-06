Coppia di stranieri aggredita dal branco: "Ci portate il Covid". Poi volano calci e pugni

"Ci portate il Covid". E giù con le botte. Aggressione di stampa razzista a Pescara dove una coppia di stranieri è stata aggredita da un gruppo di otto ragazzi. I fatti nella notte tra sabato e domenica. I due stranieri stavano passeggiando sul lungomare quando sono stati avvicinati da due giovani, a cui se ne sono subito aggiunti altri sei. Sono volati insulti: "Stranieri di m... voi ci portate il Covid". La situazione è poi degenerata con il ragazzo che è stato colpito con calci e pugni mentre la giovane avrebbe riportato solo un forte spavento e qualche escoriazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per identificare il branco. Un episodio preoccupante anche alla luce dell’aggressione omofoba avvenuta sempre a Pescara solo pochi giorni prima. A farne le spese è stato un ragazzo di 25 anni avvicinato da un gruppo di ragazzi (sembra giovanissimi) mentre passeggiava con il fidanzato. Il giovane, preso a calci e pugni, è stato ricoverato in ospedale ed ha riportato la frattura della mandibola riposizionata con un intervento chirurgico.