Il sindaco chiude le mense scolastiche: in ospedale 80 tra bimbi, prof e genitori

Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha deciso di sospendere il servizio mensa in tutte le scuole. Una ordinanza maturata dopo che negli ultimi giorni decine e decine di bambini - ma anche prof e genitori - si sono presentati al Pronto Soccorso con i sintomi da intossicazione alimentare.

Si tratta di una precauzione - spiega - a tutela dei bambini, in attesa degli accertamenti della Asl anche sui campioni di cibo somministrato nei giorni scorsi nelle mense scolastiche comunali.

Intossicati alla mensa scolastica

Niente pasti a scuola quindi per i bambini delle elementari e medie, così per scuole dell'infanzia e nidi.

Come spiega Il Pescara "Sindaco ed assessore comprendono che questa scelta potrà causare disagi alle famiglie, ma sottolineano come la salute dei ragazzi sia la priorità assoluta così come i controlli su tutta la filiera attivati assieme alla Asl ed ai Nas".

Le condizioni dei bambini, intanto, sono stabili. Una ventina quelli intossicati finiti in ospedale e ricoverati in Pediatria in attesa dei risultati delle analisi per capire quale infezione li ha colpiti. I piccoli sono alunni di sette diverse scuole e tutti presentano febbre alta e disturbi intestinali: è bene tranquilizzare come nessuno versa in gravi condizioni

Pescara, controlli dei Nas nelle mense scolastiche

Nonostante l'Asl abbia sottolineato come non si tratti di un'emergenza, già sabato sono state disposte indagini epidemiologiche e accertamenti dei carabinieri del Nas sui campionamenti effettuati nel centro di cottura che serve tutte le mense delle scuole comunali.

Oltre ai bambini finiti in ospedale tanti sono quelli, residenti in diverse zone della città, a casa con febbre alta e disturbi intestinali.

Il sindaco di Pescara assicura: "Saremo al fianco delle famiglie".