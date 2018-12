L'invasione del pesce siluro: arrivano i contributi per guerra al killer del fiume

E' allarme pesce siluro lungo il fiume Oglio, nel bresciano. Si tratta di una specie originaria del Danubio che ha colonizzato anche altri fiumi del Nord Italia - il Po, il Tanaro, la Bormida - ed è famoso per la sua voracità e longevità: può infatti vivere anche sessant'anni e superare i cento chili di peso. L'aspetto di questo grosso pesce è singolare. I piccoli esemplari sono spesso confusi con il pesce gatto, al quale il siluro somiglia. Il più grande esemplare pescato in Italia, nel delta del Po, era lungo 2,78 metri e pesava 144 chili. Le sue carni sono particolarmente apprezzate da chi è originario dell’Europa dell’Est, ma nel suo grasso si accumulano sostanze gravemente nocive per la salute.

Anche la Regione Lombardia ha fatto la sua parte nella lotta al super predatore che sta mettendo a rischio la biodiversità del corso d'acqua Oglio, con lo stanziamento di ben 20mila euro per le operazioni di bonifica. Un'operazione di contenimento già costata 60mila euro, che non sembra destinata a concludersi in tempi brevi. Tra le zone messe maggiormente a rischio dalla proliferazione del predatore di acqua dolce, che può arrivare a pesare oltre 140 kg, c'è il tratto dell'Oglio compreso tra Soncino e Borgo San Giacomo.

Un vero e proprio paradiso faunistico dove proliferano tante specie protette messe a rischio dai pesci siluro, ma anche da altri cacciatori d'acqua come il gambero rosso della Luisiana. I tecnici sono già al lavoro per mettere all'amo quanti più predatori possibile e conservare la biodiversità di un tratto di fiume ad alto valore ecologico.