Peschereccio affonda vicino alla costa: in salvo due pescatori, un altro è morto

Un peschereccio si è ribaltato ed è affondato questo pomeriggio fuori dal porto di Anzio, in provincia di Roma. Due membri dell'equipaggio si sono salvati, mentre per un terzo non c'è stato niente da fare.

Intorno alle 15.30 l’imbarcazione di grandi dimensioni, il Gabriella, stava rientrando nel porto quando è stata investita dal forte vento e dalle onde alte che l'hanno fatta ribaltare a circa 150 metri dalla costa. L'equipaggio a quel punto è finito in mare.

Due dei tre pescatori si sono salvati, uno nuotando e l'altro raggiunto dai soccorsi. Un terzo uomo invece è morto, come hanno riportato i vigili del fuoco in un bollettino delle 17.

Sul posto i vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori, la polizia di Stato, il personale medico del 118 e la guardia costiera, mentre due elicotteri hanno sorvolato l'area.