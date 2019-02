Si ribalta barca da pesca, due dispersi: un giovane si salva nuotando fino a riva

Una piccola barca da pesca si è ribaltata al largo, affondando nelle acque tra Posto Vecchio e Pescoluse, marina di Salve (Lecce). Sono in corso le ricerche di due pescatori dispersi dopo che l'imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata nella notte a causa del mare mosso. Un terzo uomo che si trovava sull'imbarcazione è riuscito invece a raggiungere la riva a nuoto lanciando così l'allarme. Sono ore drammatiche per le famiglie dei pescatori: erano usciti di notte per una battuta.

Pescoluse, affonda peschereccio: due persone disperse

Alle tre di notte circa sono arrivate le prime richieste d’intervento. Il coordinamento delle operazioni è affidato alla Capitaneria di porto di Gallipoli, che ha inviato motovedette da Leuca, Torre San Giovanni e Gallipoli.

Cosimo Piro, 33 anni, il pescatore che si è salvato nuotando fino a riva è stato trasportato in ospedale, al “Cardinale Panico” di Tricase, dagli operatori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’automedica: sfinito, non ha però riportato serie conseguenze. Avrebbe raccontato di aver visto il padre Fabrizio Piro, 53enne e il loro amico, Damiano Tricarico, 43enne, scomparire fra le onde, mentre anche loro cercavano di portarsi verso la riva a bracciate.

La barca è stata trovata spiaggiata

Alle ricerche prendono parte anche l'elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Bari per perlustrare lo specchio d’acqua dall’alto, il Nucleo sommozzatori, e un aereo Atr della guardia costiera. La barca, che fa parte della marineria della vicina Torre Vado, e risulterebbe regolarmente iscritta nell'albo, è stata trovata spiaggiata questa mattina alle 6 in località 'Posto vecchio'.