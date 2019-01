Raccoglie un petardo che gli esplode tra le mani: tutte le dita amputate

E' ancora in aggiornamento, purtroppo, il bilancio dei feriti per i botti esplosi a Capodanno. A Villaricca, in provincia di Napoli, un ragazzino di 11 anni ha subìto l’amputazione di tutte le dita di una mano per l’esplosione di un petardo raccolto a terra.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Per l’undicenne si è dovuto procedere all’amputazione di tutte le dita e di parte della mano destra. Il ragazzino ha raccolto il botto in via Marconi. E' stato soccorso da alcuni passanti e poi trasportato in ospedale, a Giugliano in Campania, dove i medici hanno dovuto procedere all’amputazione.

I sanitari hanno riscontrato anche escoriazioni in varie parti del corpo. Ora l’undicenne è ricoverato. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Villaricca.