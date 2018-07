Intrappolata nell'auto sommersa: la salvano tre passanti "eroi"

Deve la sua vita a tre passanti, i quali non hanno esitato un attimo a buttarsi in acqua salvandola dall'annegamento. É ricoverata in condizioni serie la 60enne uscita di strada con la sua auto nel comune di Piazzola sul Brenta.

Erano da poco passate le 13.20 quando in via Risorgimento, nella fazione di Presina, tre persone si sono trovate davanti a una scena drammatica. Una Fiat Tipo sbanda, esce di strada e finisce dentro la roggia Contarina, quasi completamente sommersa. Nell'abitacolo c'è una donna di mezza età di Camisano Vicentino, che disperatamente cerca di chiamare aiuto dal finestrino.

Qualche secondo di incertezza, poi i tre non hanno dubbi: si lanciano nel canale, raggiungono l'auto ormai inabissata e riescono a creare uno spiraglio per fare respirare la donna. E restano lì con lei.

I vigili del fuoco di Cittadella, accorsi sul posto, da un gommone e grazie alle cesoie riescono ad aprire le lamiere, estrarre la donna e issarla sul tetto dell'auto, ormai l'unica parte emersa. Ormai priva di sensi, la donna è stata caricata su una barella e portata a riva, dove è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita d'urgenza all'ospedale di Cittadella. Ha rischiato l'annegamento, e in passato aveva subito diverse operazioni alla gola: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsi e riportati sull'argine anche i tre passanti soccorritori, che sono tutti in buona salute anche se comprensibilmente scossi. Sentiti dalla polizia locale di Piazzola intervenuta per i rilievi, hanno confermato l'uscita autonoma di strada. La Fiat, di cui emergevano dal canale solo pochi centimetri di carrozzeria, è stata recuperata con un'autogru.