Costretta a vivere in strada per sfuggire al marito violento

Per sfuggire al compagno violento si è ritrovata a vivere per strada oppure saltuariamente ospitata da conoscenti. Succede a Napoli, dove una donna maltrattata dal marito è stata collocata in una struttura di accoglienza protetta dopo aver vissuto alcuni giorni in strada prima di chiedere aiuto al Centro Dafne dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La donna, 50 anni, proveniente dal centro di Napoli, si è recata nell'ospedale napoletano dove è attivo il "Percorso rosa" portando con sé una borsa e una valigia. Agli operatori ha raccontato i numerosi episodi di insulti e violenze da parte del marito avvenuti negli ultimi anni.

La donna è stata immediatamente presa in carico dal personale medico che, oltre a riscontrare i segni di precedenti aggressioni fisiche, ha provveduto ad ascoltarla riscontrando un marcato stato d'ansia e un'agitazione psicomotoria che hanno evidenziato un grave disturbo post traumatico da stress, a seguito del quale è stato stilato un dettagliato referto psicologico per cristallizzare lo stato d'animo e fisico della donna con una prognosi di 20 giorni. Il personale specializzato della Polizia municipale di Napoli è stato allertato e, dopo le cure prestatele in ospedale, ha condotto la vittima presso la Stanza dell'ascolto dove, in ambiente protetto, si è ricostruita la sua vicenda personale costellata già da varie denunce rese dalla donna.

La 50enne ora è stata posta in tutela in una struttura di accoglienza protetta dove sarà assistita anche psicologicamente sia per riaversi dallo stato di profondo scoramento in cui versa sia per ricominciare un nuovo percorso di vita in serenità.