Picchiata per 13 anni dal compagno: in casa pareti sporche di sangue e mobili sfondati

Tredici anni di botte, violenze, abusi da parte del compagno. Ma quando finiva al pronto soccorso, le scuse per nascondere tutto e giustificare quei segni erano tante: “Sono caduta dallo scooter”, “mi ha morso il cane”, “mi sono fatta male in casa”.

Ora è finito l’incubo per la donna, una 51enne, salvata dagli uomini della polizia di Stato. I fatti a Roma, nel quartiere bene dell’Eur, dove la coppia viveva, come ricostruisce Lorenzo Nicolini su RomaToday. L’ultima visita in ospedale della donna ha fatto scattare il protocollo Eva, la strategia di contrasto contro stalking e maltrattamenti, anche in famiglia, studiata nel 2014 e poi esportata in tutte le questure italiane. Gli agenti, infatti, hanno deciso di volerci vedere più chiaro, nonostante la donna (con varie ecchimosi, l’ulna e il radio fratturati) avesse provato a proteggere il compagno con dichiarazioni fuorivianti.

Dopo alcuni giorni, gli agenti sono riusciti a rintracciare la vittima nella propria abitazione. In casa, gli uomini della polizia di Stato hanno trovato gli arredi sfondati e le pareti con ancora tracce di sangue. Alla fine la donna ha trovato il coraggio di raccontare il suo calvario, formalizzando quindi la denuncia e fornendo anche alcune foto che lei stessa si era scattata dopo ogni violenza. Il compagno, suo coetaneo, minacciava anche di sfregiarla con l’acido.

Il gip del Tribunale di Roma, esaminate tutte le carte, ha accolto la richiesta degli inquirenti e ha emesso una misura cautelare a carico dell’uomo: sono stati gli stessi agenti del commissariato Colombo ad eseguire il provvedimento e ad accompagnarlo in carcere.