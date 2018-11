Pugni e calci in testa, pestato dal branco a 14 anni: "Devi lasciare la tua fidanzatina"

Un ragazzino di 14 anni a Lucca sarebbe stato fermato per strada, circondato e picchiato da sei o sette ragazzi per convincerlo a lasciare la sua fidanzatina. E' quanto ha raccontato la madre del ragazzo ai carabinieri, come riporta "La Nazione": i fatti sabato pomeriggio nei pressi di Porta San Pietro. Oggi sarà presentata una formale denuncia ai carabinieri, che hanno già avviato indagini per risalire agli autori dell'aggressione.

Si cerca il "branco" di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che avrebbe addirittura agito su istigazione di un coetaneo. Il movente dell'agguato? Secondo quanto emerso finora sembra che uno dei ragazzi che hanno aggredito il 14enne sia da tempo invaghito della sua fidanzatina. E pretendeva che l'altro la lasciasse. Prima avrebbe provato a convincerlo con le minacce, poi avrebbe appunto deciso di dargli una lezione, spalleggiato da un gruppetto di amici.

Sabato sera la madre ha accompagnato il figlio al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia. Qui e poi ai carabinieri ha detto che il figlio era stato picchiato con pugni e calci alla testa da sei o sette giovani perché pretendevano che lasciasse la sua ragazzina. A quanto pare il 14enne pestato neppure conosceva i suoi aggressori, ma era stato avvicinato qualche giorno prima e invitato a lasciarla. Lui non ci aveva dato troppo peso, ma sabato pomeriggio a Porta San Pietro si è trovato nel mezzo a un vero e proprio agguato per strada. All'ospedale di Pescia sabato sera il ragazzo è stato sottoposto a vari accertamenti, tra cui tac e radiografie, poi è stato dimesso con 7 giorni di prognosi per le lesioni riportate.