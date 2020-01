Vede la sua bici rubata, cerca di riprendersela ma viene picchiato e finisce in ospedale

Camminando per strada ha notato due persone d cui una in sella bicicletta che gli era stata rubata qualche giorno prima, ha provato a recuperarla e per lui è finita male.

Sfortunato protagonista di questa vicenda un 25enne gambiano. Il giovane si trovava in via del Plebiscito a Mortise (Padova) quando ha visto due nordafricani sfrecciare sulla sua bicicletta. Li ha seguiti e li ha raggiunti all'altezza di un distributore di benzina, reclamando la bicicletta. I due però hanno reagito picchiandolo e fuggendo.

Il 25enne è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato le volanti della polizia e l'autoambulanza. Il giovane è stato portato in ospedale a Padova, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni. Gli agenti hanno ascoltato la sua versione e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire ai due ladri di biciclette.