Gli rompono il naso in spiaggia: lo accusavano di aver fatto foto e video ai bambini

Un ragazzo è stato aggredito in spiaggia a Ostia: lo accusavano di aver fatto foto e video ai bambini. Lo hanno picchiato in due rompendogli il naso e mandandolo all'ospedale. Ad essere medicato con venti giorni di prognosi un ventenne straniero aggredito dai due e accusato dagli stessi di fare video e foto ai bambini sulla spiaggia: è successo nel pomeriggio di sabato sul lungomare Duca degli Abruzzi.

A chiamare il 112 è stato un amico della vittima: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ostia, che hanno raccolto la testimonianza dei due. Alla domanda del perché fosse stato aggredito, il ventenne ha riferito ai carabinieri di essere stato picchiato da due uomini che lo accusavano di fare video e foto ai bambini che si trovavano in quel momento in spiaggia. Accusa che il giovane cittadino straniero ha smentito ai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Svolti i primi accertamenti gli investigatori non hanno trovato né foto né video incriminanti nei telefoni cellulari del ventenne e dell'amico che lo ha accompagnato all'ospedale Grassi, dove la vittima è stata refertata con venti giorni di prognosi per una frattura delle ossa facciali e nasali. Acquisiti i primi elementi di indagine, i carabinieri di Ostia hanno da subito cominciato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.