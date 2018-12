Trova la moglie morta in casa: decide di seguirla gettandosi dal quarto piano, morto anche lui

TORINO - Ha trovato la moglie morta in casa e, non potendo resistere a passare il resto della vita senza di lei (stavano insieme da decine di anni), si è gettato dal balcone al quarto piano di un palazzo.

La doppia tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 23 dicembre 2018 in via Bandello 10 a Pinerolo. Protagonisti, loro malgrado, due pensionati italiani, lui di 85 e lei di 83 anni.

La donna è morta per cause naturali, come accertato dal medico legale intervenuto sul posto insieme ai carabinieri della compagnia cittadina. ll marito è stato trovato nel cortile dell'edificio con traumi da precipitazione dall'alto.

Da TorinoToday