Donna cerca di derubare Pio e Amedeo in stazione: loro la scoprono e la filmano

In stazione Centrale a Milano una donna avrebbe cercato di derubare Pio e Amedeo. Una piccola disavventura, con coda ironica, per il duo comico pugliese. Sono stati proprio loro a raccontare tutto nelle stories di Instagram. Pio e Amedeo hanno inseguito la presunta ladra per chiedere spiegazioni e filmare la reazione.

Pio e Amedeo, una donna cerca di derubarli e loro la filmano: il video

Nelle immagini si vedono due donne - la ladra e la presunta complice - che si coprono la testa con un giubbotto e si sente Pio che dice: "Signorina, e com'è? Volevi mettermi le mani nella borsa?". Quindi la giovane risponde: "Non a te" e il comico la incalza con un "e a chi a soreta? A chi volevi mettere le mani nella borsa signorina?".

Ironico anche il commento sul video: "Nel 2019 accadono cose incredibili - hanno scritto i due comici pugliesi -, tipo gente che cerca di fregare noi".