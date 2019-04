Scene assurde sul tram: ragazzo si fa fotografare da un amico mentre fa pipì

Non solo incurante dei passeggeri ha fatto pipì all'interno di un tram della linea 4 di Milano, ma si è fatto anche fotografare da un suo amico per poi condividere gli scatti sui social.

Tre immagini in rapida successione quelle apparse sul profilo Instagram del ragazzo: in una c'è lui di spalle fermo in un angolo del tram. In un'altra lui seduto, sorridente, su un sedile di quello stesso tram. E, nell'ultima, il risultato della sua bravata: una lunga scia di urina che scorre nel vagone.

Dopo 24 ore le immagini sono sparite dai social, ma il suo gesto non è passato inosservato.