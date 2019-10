Tragedia in edicola, giovane di 32 anni trovato morto

Tragedia in via Barracca Manna a Pirri, Cagliari. Un giovane di 32 anni è stato trovato morto nella sua edicola. Ieri sera i familiari, non vedendolo rientrare a casa al termine dell'orario di lavoro, hanno dato l'allarme intorno alla mezzanotte. I vigili del fuoco, accorsi sul posto con il personale del 118 e i carabinieri, hanno sfondato la porta dell'edicola.

Pirri, edicolante trovato morto in via Barracca Manna

All'interno del piccolo locale c'era il corpo dell'uomo senza vita, vicino al bagno. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. La Procura di Cagliari ha disposto l'autopsia sul corpo, sarà effettuata al Policlinico di Monserrato. Non ci sarebbero segni di violenza né alcunchè di fuori posto all'interno dell'edicola.