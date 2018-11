Si siede sui gradini della chiesa: multa da 100 euro all'ex assessore

Si è seduto sui gradini della Chiesa di Santo Stefano in piazza dei Cavalieri, a Pisa, e per questo si è 'beccato' una bella multa, con tanto di verbale pubblicato sulla sua pagina Facebook.

A lanciare la provocazione, che gli è costata 100 euro in ottemperanza all'ordinanza antidegrado lanciata un mese fa dalla Giunta del sindaco Conti, è l'ex assessore Dario Danti che, per sbeffeggiare un'ordinanza che trova ingiusta, ha fatto scrivere in fondo al verbale dai vigili urbani intervenuti: "Un tempo questa piazza era vissuta, adesso è pericolosa perchè con l'acqua e sapone è pericoloso e si rischia di scivolare".

Numerose le persone che sul social biancoblu hanno espresso solidarietà a Danti. "Grande Dario Danti! Questa è la nuova Pisa: una sorta di coprifuoco inneggiato da un bisogno di 'sicurezza'" scrive Barbara. "Dario Danti hai tutta la mia stima!!!! La città è alla deriva in mano a questi" fa eco Silvia. "Che vergogna! Dario Danti dividila con me la multa. Prendere multe così è un regalo per tutti i pisani che dicono NO a questa assurdità" aggiunge, tra gli altri, Francesco.

Continua a leggere su PisaToday